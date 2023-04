Senador Guiomard poderá contar em breve com a infraestrutura para internet 5G

Oito novas cidades da região Norte poderão contar com infraestrutura para o sinal de internet 5G já a partir da próxima semana, entre elas a acreana Senador Guiomard, localizada a cerca de 25 km de Rio Branco.

A autorização ocorreu durante a reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), nesta quarta-feira (26). O grupo foi criado pelo Edital do 5G e conta com a participação do Ministério das Comunicações (MCom).

Em todo o país, 964 municípios passam a ter a Faixa de 3,5 GHz liberada para implementar o serviço, beneficiando 131,5 milhões de brasileiros – 62% da população. O MCom estima que ao final deste semestre, cerca de 1,6 mil cidades já tenham sido liberadas para receber a infraestrutura da rede 5G.

“A liberação da faixa para o 5G e a implementação da tecnologia são fundamentais na promoção da inclusão digital dos cidadãos. Além de avançar na liberação da faixa, seguimos conversando com as operadoras para que elas possam oferecer este serviço com qualidade”, explica o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

O estado de Rondônia foi o que mais recebeu autorizações, com quatro municípios beneficiados: Rio Crespo, Alto Paraíso, Cujubim e Itapuã do Oeste. No Pará, as cidades contempladas com a liberação são Terra Alta, Bonito e Peixe-Boi.

As autorizações seguem diretrizes do Edital do 5G e ocorrem quando concluída a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku.

O edital do leilão também garantiu investimento das operadoras vencedoras para distribuição de kits para recepção aos brasileiros de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal.

É importante destacar que a liberação da faixa não implica na instalação imediata das redes do 5G nas localidades, pois, de acordo com o edital, os compromissos estão programados para vencer a partir de 2025. A instalação antecipada de estações do 5G nessas cidades depende do planejamento e interesse de cada prestadora.