Processo seletivo do Sesc oferece vagas em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre, abriu inscrições para processo seletivo com a finalidade de preencher vagas efetivas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior para a cidade de Rio Branco.

As inscrições são limitadas e vão de 27 a 28 de abril de 2023 e devem ser realizadas exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.sescacre.com.br. No site, o candidato tem acesso ao edital completo do processo seletivo.

Vagas

As vagas se destinam aos cargos de Instrutor Esportivo, Analista de Esporte, Professor Língua Estrangeira, Instrutor de Música (Musicalização Infantil) e Assistente Administrativo – Atendimento, com salários de R$ 2.204,86 a R$ 3.887,51 + benefícios. (Vale alimentação, plano de saúde (os empregados contribuirão com percentuais, incidentes sobre o custo individual, observadas as faixas salariais previstas em Acordo Coletivo de Trabalho vigente), reembolso babá ou creche, entre outros).

As inscrições serão realizadas gratuitamente no período de 27 a 28 de abril de 2023, das 08h às 23h59, exclusivamente através do endereço eletrônico http://send3.sescacre.com.br/site/pss, cabendo ao candidato certificar-se previamente de que preenche todos os requisitos exigidos para a função pretendida.

Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário disponível no endereço eletrônico: http://send3.sescacre.com.br/site/pss a partir das 08h do dia 27 até às 23h59 do dia 28/04/2023.

Edital completo no site www.sesc.acre.com.br