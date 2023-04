Sine do Acre oferta quase 30 vagas de emprego nesta terça-feira em Rio Branco

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) abriu nesta segunda-feira, 24, a 1ª Semana de Segurança do Paciente voltada para a equipe multidisciplinar que compõe a assistência da unidade de saúde.

As atividades ocorrem por meio do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) em parceria com o Núcleo de Educação Permanente (NEP), segundo divulgado pela Agência de Notícias do Acre.

“Temos o foco de promover melhorias específicas na segurança do paciente por meio de estratégias que abordam aspectos problemáticos na assistência à saúde, apresentando soluções baseadas em evidências para esses problemas”, ressaltou a responsável do Núcleo de Segurança do Paciente, Vanessa Lima.

De acordo com a publicação, Segurança do Paciente é a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Os danos podem ser de vários tipos, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, incapacidade e morte.

“Para que essas ações ocorram, precisamos do apoio da direção do hospital, e nos últimos dois anos temos esse suporte. Um profissional de saúde, principalmente médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta que cuida do paciente, tem a obrigação de higienizar as mãos. Nosso intuito é que os pacientes saiam do hospital sem nenhum risco de infecção. Para isso, nós somos os responsáveis”, destaca o infectologista, Alan Areal.

Foto: Gleison Luz