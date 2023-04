Polícia investiga possível prática de indução à morte da cantora Nayara Vilela

O empresário Tarciso Araújo da Mota, o “Tarciso Som”, de 43 anos, marido da cantora Nayara Vilela, 32 anos, com que oficializou casamento há menos de um mês, corre riscos de ser indiciado criminalmente por incitação ao suicídio. Tudo vai depender do trabalho de investigadores da Delegacia de Atendimento à Mulher(DEAM), que irão analisar as imagens de um aparelho DVR com tudo o que ocorreu dentro e fora do imóvel antes e depois da morte da mulher, já que a casa é monitorada por sistema de segurança.

Na manhã desta terça-feira, 25, o delegado Karlesso Néspoli, da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o crime começou a ser apurado, comandou um grupo de investigadores que fez novas diligências na residência do casal, situada no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco. O objetivo era apreender o DVR (aparelho que armazena todas as imagens) interno e externo do imóvel.

Vários vídeos publicados nas redes sociais com indicações de possível indução ao suicídio, que é a motivação da apreensão do aparelho e que, supostamente, poder levar o empresário a ser indiciado criminalmente por instigar a esposa a apertar o gatilho. De acordo com a Polícia Civil, a pistola PT 380 usado no ato é legalizada.

Nayara Vilela era natural de Mato Grosso e veio para o Acre há alguns anos e passou a morar em Sena Madureira. Fazia sucesso como cantora, inclusive com agenda de shows em outros estados. No dia 25 de março, há exatamente um mês, se casou com o empresário Tarcisio Mota.