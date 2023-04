Valor de produção da soja em 2023 passa de R$ 100 milhões e é 58% maior que 2022 no Acre

Foto: Greenpeace

O número de alertas de desmatamentos no Acre reduziu 38% no primeiro trimestre de 2023. Os dados, analisados pelo Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma), da Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), são baseados em um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

De acordo com o estudo, de janeiro a março deste ano foram detectados 667 alertas de desmatamento, sendo que no mesmo período do ano passado eram 1.076, ou seja, uma redução de 38%.

Ainda de acordo com o Cigma, em março de 2023 houve também redução no número de alertas se comparado a 2022. Este ano foram 195 contra 159, sendo 18,5% a menos.

A secretária do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Julie Messias, disse que as ações para coibir os ilícitos ambientais são necessárias e vêm refletindo nessa redução.

“Estamos alinhando as ações de comando e controle, a partir da reformulação do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas – PPCDQ-Acre. Com isso, traçamos diretrizes, estratégias, metas e ações a nível de estado. O PPCDQ busca, ainda, reduzir a degradação da vegetação e os incêndios florestais”, explicou.

As ações de comando e controle são coordenadas pela Semapi, junto a instituições como o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Secretaria de Segurança Pública (Sejusp), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Corpo de Bombeiros, Secretaria de Planejamento, Casa Civil e outros. Atua ainda em coordenação junto aos órgãos federais, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Para a operacionalização das ações, o Programa REM Acre fase II possui um componente chamado de Comando e Controle, que direciona recursos para auxiliar os entes do Estado a melhorarem a eficiência das ações no Acre.

“No começo do ano foi delimitado um plano de ação para o comando e controle, que se estende até o mês de dezembro, período ao qual é vigente o programa REM KfW. Nessa fase, foi disponibilizado um aporte para que as instituições que atuam de forma conjunta possam executar seu comando e controle, para que a gente possa estar em campo de forma mais eficiente e constante, atuando e trabalhando em ações que possam ajudar a reduzir o desmatamento”, falou Quelyson Souza, coordenador do REM Acre e do Comando e Controle.