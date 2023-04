Prints vazados mostram que Dudé Lima oferece estágio no governo em troca de sexo

Supostas conversas e fotos íntimas de José Fernandes Ferreira Lima, o Dudé, 59, responsável pela organização dos grandes eventos do governo do Acre, como Expoacre e carnaval, vazaram nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 19.

No diálogo picante, Dudé conversa com uma mulher, que não teve o nome revelado. O teor é picante com um pedido de Dudé para que a moça lhe envie fotos de seu órgão sexual. Em outra parte da conversa, a mulher pede ajuda para conseguir um estágio no governo e Dudé diz que vai falar com um amigo, que seria secretário de estado. Em outro trecho, ele afirma que consegue estágio se a moça em questão dormir com ele.

Dudé Lima, foi o homem forte da organização de eventos durante os 20 anos das administrações petistas e desde o ano passado, a convite do governador Gladson Cameli voltou a integrar a equipe de governo. No entanto, apenas agora em fevereiro deste ano, após se aposentar do Ministério da Agricultura, é que foi nomeado em um cargo com salário de cerca de R$ 11 mil.

Procurado pela reportagem, Dudé afirmou ao ac24horas que é vítima de perseguição política e apresentou dois boletins registrados na Delegacia de Polícia. O primeiro foi feito em agosto do ano passado e o último, registrado no dia de ontem. No registro do BO, Dudé alega que desde o ano passado não usa a referida rede social, sugerindo que os prints teriam sido “requentados” para prejudicá-lo.

“Nada mais é do que perseguição política por eu ter sido convidado pelo governador Gladson Cameli para integrar sua equipe. Já registrei dois boletins de ocorrência, a polícia vai investigar e tenho certeza que vai descobrir o autor dessas mensagens, que o delegado acha, inclusive, que a é a mesma pessoa”, disse Dudé.

Veja os prints: