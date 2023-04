No Acre, ministro Fachin é condecorado com Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral

deO ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, foi condecorado com a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral, na noite desta quinta-feira, 20, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC).

A solenidade é realizada em homenagem e reconhecimento a contribuição que o membro do poder executivo tem dado à Justiça brasileira, em especial durante as Eleições 2022, com a unificação do horário de votação.

“É uma honra e motivo de muito orgulho realizar esse ato para esse homem digno e respeitado, que tem o histórico de defesa incansável dos princípios Republicanos e Estado democrático de direito. É com regozijo que recebemos vossa excelência nessas terras fortes, que nos faz o homenagear com essa maior honraria. Obrigado por toda a dedicação e empenho para que nossos objetivos nas eleições de 2022 no Acre fossem alcançados”, declarou o presidente do TRE/AC, desembargador Francisco Djalma.

Fachin disse estar emocionado com cada palavra feita em seu nome e declarou estar realizando um desejo antigo, que era conhecer o Acre.

“Faço uma genuína exortação ao TRE acreano que corajosamente superou os desafios da primeira eleição, para que o pleito começasse e terminasse em conjunto com todo o Brasil. Temos aqui, bravos servidores e mesários, que se mostraram gigantes incansáveis no comprimento de seus deveres e, honraram para exercer o exercício da cidadania. Meus sinceros agradecimento a justiça acreana. Obrigado ao abraço fraterno que aqui recebi. Sinto-me em casa”, definiu.

A desembargadora Rosana Fachin, esposa do homenageado, recebeu flores em agradecimento a sua visita à corte eleitoral acreana. Além disso, também ocorreu uma apresentação musical, com a musicista Ana Joyce.

O governador Gladson Cameli, agradeceu por todos os serviços prestados pelo ministro a região. “Você não sabe o bem que fez ao nosso Estado ao mudar o horário da última eleição. A abstenção comparada com a de 2018, deu uma diferença de 1 a 2 pontos percentual. Considere-se um acreano, pois tem o nosso respeito e admiração”, comentou.

Na ocasião, também estiveram presentes o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o presidente da Assembleia Legislativa (Aleac), deputado Eduardo Ribeiro, a presidente do Tribunal de Justiça (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, o conselheiro do CNJ, Marcos Vinicius Jardim e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, advogado Rodrigo Aiache.

Na sequência, Edson Fachin apresentou a palestra “Desafios da Justiça Eleitoral”.