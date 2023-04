Juiz mantém prisão preventiva de suspeito de matar produtor rural no dia do aniversário

Em audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira,19, o juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto, da Vara Única Criminal de Xapuri, manteve a prisão preventiva de Marcos Amaral da Silva, de 30 anos, suspeito de matar com uma facada, na madrugada do último domingo, 16, o produtor rural Josimar Oliveira dos Santos, o “Dimar”, durante a festa de seu aniversário de 50 anos.

Os outros três indiciados no inquérito policial que ainda está em andamento, os irmãos de Marcos, Márcio Amaro da Silva e Antônio Felipe dos Santos, e o amigo Fabiano Silva de Lima, tiveram decisões diferenciadas na audiência de custódia. Enquanto Márcio e Fabiano obtiveram a concessão de liberdade provisória, Antônio Felipe teve concedida prisão domiciliar.

Márcio e Fabiano deverão comparecer mensalmente em juízo; não devem manter contato com testemunhas do processo; terão que se recolher ao domicílio de sexta a domingo; não frequentar bares e locais de festa; e não sair da comarca sem autorização judicial. Antônio Felipe permanecerá em prisão domiciliar integral no endereço constante dos autos.

De acordo com as investigações, Marcos Amaro da Silva foi o autor da facada no peito da vítima. Os irmãos Márcio Amaro da Silva e Antônio Felipe dos Santos, junto com o amigo Fabiano Silva de Lima, deram cobertura para a fuga do suspeito, que aconteceu logo em seguida ao cometimento do crime, que aconteceu na propriedade da família, na Resex Chico Mendes.

A reportagem tentou manter contato com a defesa dos indiciados, mas não obteve sucesso até o fechamento desta nota.

O juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto havia convertido as prisões em flagrante dos indiciados em preventivas ainda nesta terça-feira, 18. Na decisão, ele destacou a gravidade do fato e justificou a medida na garantia da ordem pública e na demonstração de que a Justiça está empenhada em avalizar a paz na pequena cidade do interior, assim como em evitar o cometimento de novos crimes.

“A gravidade do fato praticado, deixou com temor toda a vizinhança da comunidade onde a conduta foi praticada. A livre circulação dos flagranteados, pela sociedade de xapuriense, compromete a ordem pública, diante do meio utilizado para a prática criminosa ora apurada e gera descrédito no Poder Judiciário, se não for rechaçada”, disse o magistrado na decisão.

A Polícia Civil de Xapuri segue com as investigações. Não há, ainda, uma motivação para o crime. No seu depoimento na delegacia, o suspeito alegou não se lembrar completamente dos fatos. Disse que lembra de ter estado na festa e ter fugido do local, mas que não se lembra de ter esfaqueado a vítima. Ele também disse que não teve nenhum tipo de desentendimento anterior com Josimar.