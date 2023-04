Acre registra mais 746 casos de coronavírus de 2 a 15 de abril

A guerra entre as organizações criminosas Comando Vermelho, Bonde dos 13 e PCC por disputa de território e domínio do tráfico de drogas não cessa e mais um episódio de ataques foi registrado na noite dessa terça-feira, 18, em vários bairros de Rio Branco. A ação dos bandidos resultou em medo na população que vêm tendo sua liberdade restringida. Um homem foi ferido com um projétil na cabeça e vários tiros.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 18h12 quando um homem identificado como Jessifla de Paiva de Oliveira, de 32 anos, foi vítima de uma tentativa homicídio após ser ferido com um tiro na cabeça na Travessa Vertente, Bairro Vitória, após a Urap São Francisco.

A vítima estava na frente de uma residência quando dois criminosos não identificados, membros de uma facção, se aproximaram em uma motocicleta e o passageiro efetuou vários tiros na direção da vítima, que foi atingida com um tiro de raspão na cabeça. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

A segunda ocorrência foi um registro de disparos de armas de fogo que aconteceu por volta das 19h06, na rua Água Azul, no conjunto Cabreúva, Baixada da Sobral, moradores acionaram a Polícia Militar informando que na região estava ocorrendo guerra entre os faccionados e mais de 20 tiros foram efetuados em via pública. Durante a troca de tiros entre as organizações criminosas, ninguém saiu ferido.

A terceira ocorrência aconteceu às 19h07. Membros de uma facção passaram atirando na travessa João de Barro no bairro João Paulo II, sentido bairro Plácido de Castro, na rua da ponte. Assustados, vários moradores tiveram que se trancar nas suas casas com medo de serem vítimas de bala perdida. A Polícia Militar compareceu ao local para controlar a situação. Os faccionados conseguiram fugir.

Às 19h19, o quinto ataque dos faccionados foi registrado na rua Eldorado no bairro Pista. Moradores relataram que vários membros de uma facção armados estavam correndo na rua e efetuando vários tiros na direção das casas de rivais. Durante a ação dos delinquentes, ninguém saiu ferido.

Já a sexta ocorrência foi registrada por volta das 19h31, onde moradores acionaram a Polícia Militar informando que vários criminosos em bicicletas estavam efetuando disparos de arma de fogo e pichando muros na região. Quando os Policiais Militares chegaram ao local, os faccionados já haviam fugido.

Já o sétimo ataque ocorreu por volta das 19h37, na rua atrás da Quadra 10, atrás do comercial Hiper Kometa no bairro Carandá, moradores que estavam trabalhando ficaram impossibilitados de chegarem até às suas casas devido um forte confronto entre as organizações criminosas, que efetuaram cerca de 30 disparos de arma de fogo. Quando a Polícia Militar chegou ao local, os criminosos já haviam se evadido.

A oitava ocorrência foi registrada por volta das 19h47, moradores acionaram a Polícia Militar via COPOM informando que na rua do Sol nas proximidades da igreja Ebrom no bairro João Paulo estava havendo vários disparos de arma de fogo.

Após os ataques, as forças de segurança agiram e conseguiram prender Rian Moreira de Oliveira, 19 anos, na noite desta terça-feira, 18, na rua Três de Agosto, no bairro São Sebastião, na região da Baixada da Sobral, o criminoso estava portanto uma arma de fogo calibre 38 com 9 munições intactas e uma trouxinha de maconha e outra de cocaína.

Os Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam um patrulhamento na região quando visualizaram o criminoso com um volume embaixo da camisa, foi feito a abordagem, a arma de fogo encontrada e Rian foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Já os Policiais Militares da ROTAM do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) conseguiram prender os criminosos Francisco William, 20 anos, Ismael, 22, Geovane, 19, pelo crime de porte ilegal de armas de fogo e organização criminosa, na noite desta terça-feira, 18. A prisão ocorreu na quadra 20 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo em Rio Branco.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia que uma residência na quadra 20 teria sido tomada pelos faccionados Francisco, Ismael e Geovane. A guarnição Policial se deslocou até ao local e conseguiram abordar os criminosos e posse deles foram encontrados duas pistolas 9 milímetros com 50 munições intactas e uma garruncha calibre 28 com um cartucho do mesmo calibre intacto. Os faccionados foram encaminhados à Delagia de Flagrantes (Defla).