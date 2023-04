Com previsão de queda, amendoim tem novo zoneamento no Acre

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou nesta quinta-feira (13) a portaria número 60, que aprova o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) para a cultura do Amendoim no Estado do Acre, ano-safra 2023/2024.

A cultura desenvolve-se melhor, com produtividade mais elevada, em climas quentes. Temperaturas de 30°C ou ligeiramente superiores, são as mais benéficas para a germinação, desenvolvimento inicial das plantas e formação do óleo.

São indicadas no ZARC para a cultura no estado as cultivares registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério, atendidas as indicações das regiões de adaptação em conformidade com as recomendações técnicas.

O amendoim é mais produzido em Senador Guiomard mas o ZARC informa que em todos os municípios acreanos há condições para o cultivo, seguidas as indicações de semeadura.

“O cultivo do amendoinzeiro não é indicado para regiões muito úmidas ou com períodos de chuvas muito prolongados que propiciam o aparecimento de doenças, além de prejudicar a colheita e a qualidade do produto”, diz o MAPA.

A previsão de safra do amendoim no Acre é de 108 toneladas em 2023 contra 116 toneladas em 2022, queda de 6,9% se confirmada a projeção.