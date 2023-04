Ano letivo irá encerrar em janeiro de 2024 após suspensão de aulas

O acreano Marcelo Bimbi voltou a ser assunto na mídia nacional esta semana após ser denunciado por uma médica do Rio de Janeiro, por ter aplicado um golpe. Segundo Michele Fonseca, o modelo teria pego dinheiro emprestado, mas não quis devolver.

Os dois se conheceram em São Paulo, tiveram um breve relacionamento, que começou a dar errado depois dele não devolver uma transferência bancária no valor de R$ 1 mil. De acordo com reportagem do Metrópoles, o depósito teria ocorrido no dia 17 de março e vinha sido pedido o ressarcimento, insistentemente, desde o dia 26 do mesmo mês, pela profissional.

“Ele me disse que precisava pagar umas contas e que me devolveria no dia seguinte. Confiei, mas ele ficou me enrolando. Quando pesquisei o nome dele no Google, fiquei horrorizada com o que falavam dele”, disse Michele.

Marcelo chegou a pedir mais dinheiro, porém ela se negou, dando uma desculpa. “Só fiz essa transferência de R$ 1 mil. Não tenho o hábito de dar dinheiro para homens. Achei bem estranho ele ficar me pedindo e falei que meu pix estava bloqueado”, declarou.

Questionado sobre o ocorrido, Bimbi afirmou que tudo se tratava de uma mentira e que estava falando com Michele pouco antes do contato. Porém, foi informado que ele resolveu procurar a médica momentos depois e fez a transferência do valor.