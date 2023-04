Na pandemia, colunista diz que quase desistiu da vida: “eu vi a morte, pedi que Jesus me levasse”

Com um ritual litúrgico da igreja católica, o bispo Dom Joaquim Pertinez presidiu, para centenas de pessoas, na noite deste Sábado Santo, 8, à missa da Vigília Pascal, a “mãe de todas as vigílias”, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, na capital.

A cerimônia que deve durar duas horas, teve início do lado de fora da igreja, com os fiéis observando o bispo acendendo o círio pascal em uma pequena fogueira. Já com a Catedral às escuras, a celebração da luz, a bênção do fogo e preparação do círio pascal, Joaquim guiou a procissão com velas pela nave central, sem cantos, até que o diácono proclama pela terceira vez “Eis a Luz de Cristo” as luzes da Catedral foram acesas.

A cerimônia seguiu com os católicos, já com suas velas nas mãos, acendendo uma a uma, com a proclamação da Páscoa e a Liturgia da Palavra. A Vigília Pascal ou Grande Vigília, é uma celebração cristã realizada na véspera do Domingo de Páscoa. Nesta vigília, celebra-se ritualmente a ressurreição de Jesus Cristo.

O bispo Dom Joaquim contou que a celebração da vigília pascal é de suma importância nessa reta final da semana santa. “Essa noite em que Jesus passou da morte para a Vida. Convidamos os irmãos para uma vigília reflexiva. A ele [Jesus] a eternidade. Que o senhor nos proteja e nos guarde, amém”, comentou o reverendo.

O aposentado Manuel Castro, elogiou a cerimônia religiosa e garantiu que a vigília pascal traz paz interior. “O Círio Pascal é onde teremos a renovação das promessas batismais, benção da água e celebramos a Páscoa e ressurreição do senhor Jesus”, explicou.

FOTOS: SÉRGIO VALE