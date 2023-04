Acre ainda tem 3 cidades afetadas e mais de 2 mil desabrigados pela enchente de rios

Após mais de 90% das madeireiras do Acre estarem com as atividades suspensas após uma ordem de bloqueio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana (PT), esteve reunido com empresários do setor madeireiro neste sábado, 8, com objetivo de debater alternativas para serem levadas ao governo federal e minimizar impactos da economia no Acre.

Em segundo lugar nas exportações do estado – configurando 32,3% de tudo que foi exportado no ano passado, Viana considerou o episódio como “preocupante”. “Eu como engenheiro florestal e trabalhei na Funtac e implantou aqui uma política florestais, conheço bem o quanto grave”, afirmou.

Em conversa com os empresários Diógenes Artuso, da empresa Di. Artuso Indústria Madeireira, André Vieira e Alison Cerqueira, da empresa Laminados Triunfo Ltda e Complexo Industrial Florestal Xapuri S/A e Luiz Yonekura, da L.M.F Mesquita, JV contou que três delas são grandes exportadoras do Estado e, por essa razão, deverá se reunir com representantes do Ibama, em Brasília, para propor soluções que impeça a paralisação do setor madeireiro no Acre. “Se querem fiscalizar, beleza, mas não podem paralisar o setor como um todo”, declarou.

O presidente do órgão federal ressaltou que os empresários defendem a fiscalização, contudo, não querem ter suas atividades paradas. Por conta disso, Viana garantiu buscar soluções de modo que as exportações das empresas possam aumentar. “Eu quero que as exportações do Acre possam triplicar, quadruplicar dentro da lei, fazendo um manejo florestal. Eles pediram meu apoio, querem agregar valor”, comentou.

Jorge revelou ao ac24horas que deverá trabalhar para que os produtos sejam industrializados e, consequentemente, exportados. “É muito importante que o manejo florestal correto seja um grande aliado do meio ambiente e da geração de empregos. Eu sempre defendi e defendo que o Acre vai crescer suas exportações manejando sua floresta que é de 80%”, encerrou.