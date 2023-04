Nível do Rio Acre segue baixando e retoma nível das 6 horas da manhã: 13,88 metros

O Palmeiras é o campeão paulista de 2023. O Verdão derrotou o Água Santa por 4 a 0 neste domingo, no Allianz Parque, conquistou o bi e chegou ao 25º título estadual. Os gols foram de Gabriel Menino (2), Endrick e Flaco López. O Palmeiras abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo e espantou a zebra depois de perder por 2 a 1 no duelo da ida, na Arena Barueri. A etapa final foi de administração do resultado e ainda deu tempo de Flaco ampliar.

O Palmeiras dominou completamente o Água Santa no primeiro tempo e poderia ter conseguido uma goleada ainda maior.

Gabriel Menino fez dois gols novamente. Ele também marcou o doblete na final da Supercopa contra o Flamengo.

Dudu, símbolo dessa geração do Palmeiras, foi decisivo. O atacante, porém, correu sério risco de ser expulso ainda na etapa inicial.

Endrick, aos 16 anos, fez gol nas duas finais do Paulistão. O atacante vivia jejum e desencantou quando o time mais precisou dele.

Flaco López dá sinais de que finalmente pode emplacar. O atacante argentino fez um golaço na derrota para o Blooming na Bolívia e voltou a marcar nesta final.

Palmeiras sem vergonha

O técnico Abel Ferreira foi sincero após a derrota por 2 a 1 para o Água Santa e afirmou categoricamente: “Reverter ou então passar uma grande vergonha”.

E o Palmeiras passou longe de envergonhar sua torcida. O Verdão se impôs desde o primeiro minuto e sufocou o Água Santa.

Abel pressionou um elenco que está acostumado a ser campeão. O Palmeiras chamou a responsabilidade para si e em momento algum teve medo de passar vergonha.

Gabriel Menino, Dudu e Zé Rafael, que não foram bem na primeira final, comandaram o Palmeiras. Menino e Dudu foram decisivos nos lances dos gols, enquanto Zé desfilou no meio-campo.

Endrick, predestinado, fez gol nas duas decisões. Em Barueri, entrou no intervalo e marcou. No Allianz, foi titular e também deixou o seu. Na hora certa, no momento certo, ele desencantou na temporada.

O Palmeiras, tecnicamente, foi amplamente superior. Mesmo assim, o Água Santa vai reclamar da arbitragem de Raphael Claus.

Dudu quase foi expulso aos 38 minutos do primeiro tempo, quando já estava 3 a 0. O atacante do Palmeiras se desentendeu com Didi, do Água Santa.

Após dividida forte, Dudu deu uma espécie de soco nas costas de Didi. Claus só deu amarelo, foi chamado pelo VAR, reviu o lance e manteve a advertência.

O lance gerou uma confusão entre os times. O técnico Thiago Carpini pediu o vermelho e Dudu respondeu com um pedido de silêncio.

O técnico Abel Ferreira, preocupado com a “cabeça fria e coração quente” do Palmeiras, pediu calma durante todo o tempo aos seus atletas. Ele não se envolveu na confusão e tentou evitar novos cartões.

O segundo tempo foi um pouco diferente. O Palmeiras voltou em um ritmo abaixo, enquanto o Água Santa buscou a reação. Abel Ferreira ficou incomodado e fez três substituições aos 18 minutos da etapa final para recolocar as coisas nos eixos.

Saíram Raphael Veiga, Dudu e Endrick para as entradas de Fabinho, Garcia e Flaco López.

Raphel Veiga sentiu incômodo muscular ainda no primeiro tempo, optou por permanecer e deixou o campo mancando um pouco.

As alterações deixaram o Palmeiras mais forte: Fabinho aumentou o poder de marcação com Zé e Menino. Garcia entrou na ponta pela direita e dobrou a marcação com Marcos Rocha.

Renovado por Abel, o Palmeiras ampliou. Zé Rafael começou o contra-ataque, Flaco López tabelou com Rony, driblou Marcondes e bateu cruzado.

Com 4 a 0 no placar e sem mais sustos, o Palmeiras teve pouco mais de 20 minutos para confirmar o resultado e ouvir os gritos de “olé” e “é campeão” do seu torcedor.

Abel igualou Vanderlei Luxemburgo e chegou ao oitavo título pelo Palmeiras. O líder é Oswaldo Brandão, com 10 conquistas.

Lances importantes

OL1 a 0. Aos 15 minutos, Gabriel Menino bateu falta na barreira. A bola voltou e o meio-campista bateu bonito, no cantinho.

Palmeiras amplia. No minuto 26, Dudu fez uma jogada de craque. Deu um drible de vaca de letra e cruzou para Menino, de novo ele, marcar de peixinho.

3 a 0. Aos 34, o Palmeiras fez o terceiro gol com Endrick. Gabriel Menino armou o contra-ataque, Rony bateu e o rebote do goleiro Ygor caiu nos pés do jovem centroavante.

Polêmica. No minuto 38, Dudu se estranhou com o Didi e acertou o jogador do Água Santa pelas costas. O clima fechou entre os times e Claus foi chamado pelo VAR, mas reviu o lance e não expulsou o atacante palmeirense.

Virou goleada. Aos 27 minutos do segundo tempo, o Palmeiras começou contra-ataque com Zé Rafael e Flaco López tabelou com Rony antes de estufar as redes.