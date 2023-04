Encenação da Crucificação de Jesus Cristo emociona católicos no Acre

A encenação dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo foi realizada na noite desta sexta-feira Santa, 7, em um espaço montado em frente ao Palácio Rio Branco, sob os olhares de milhares de católicos e contou com a participação de 100 colaboradores ligados à Pastoral Diocesana.

A programação da Semana Santa teve continuidade às 15h com a missa celebrada na Catedral Nossa Senhora de Nazaré pelo bispo Dom Joaquim Pertinez. Em seguida, os fiéis percorreram as ruas do centro da cidade em uma procissão – que durou quase duas horas.

O espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém que durou quase uma hora, na verdade, teve sua origem nas encenações do Drama do Calvário, realizadas nas ruas da vila de Fazenda Nova, Pernambuco, no período de 1951 a 1962, graças à iniciativa do patriarca da família Mendonça, o comerciante e líder político local Epaminondas Mendonça.

Sob o evento na capital, Elaine Andrade, membro de eventos da igreja católica, contou que para a apresentação foram duas semanas de treinamento – envolvendo centenas de pessoas. “No caso, em três domingos que realizamos o ensaio da encenação de Cristo. A duração da encenação é de meia hora a 45 minutos. Esse ano não temos muita novidade, será a história antiga como nos anos anteriores. A gente quer a participação das pessoas”, comentou.

Segundo Andrade, os custos para a encenação da morte de Cristo, deve custar R$ 15 mil reais, contudo, o valor deve ser levantado por meio de doações e vendas de rifas entre os católicos de várias paróquias. “Tivemos muito gasto, porém, pedimos muitas doações da prefeitura, governo que nos ajuda muito. Os gastos que temos por fora são de iluminação, som e tudo isso é por fora. Então a gente decidiu vender rifas para arrecadar dinheiro e pagar os custos. A rifa é para compra de parte do material do musical, roupa de Jesus, dos dois ladrões, maquiagem, três bases da cruz, roupa de soldados, escudos etc”, explicou.

Junior Martins, que interpretou Cirineu, homem que ajudou a carregar a cruz de Jesus Cristo, disse que é emocionante realizar a interpretação pela 4° vez. “Momento único e que deve emocionar a todos”, ressaltou.

O bispo Dom Joaquim contou que a presença do público em meio a chuva mostra um gesto de amor. “Muito linda a procissão, que momento. Que Deus possa abençoar a todos os fiéis”, declarou.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas