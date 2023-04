Rio Acre baixa mais 4 centímetros e chega a 17,33m na noite desta terça-feira

O nível do Rio Acre baixou mais 4 centímetros na capital acreana e chega a 17,33m às 18 horas desta terça-feira, 4.

No período de 12 horas, o manancial baixou 19 centímetros.

A Defesa Civil ainda trabalha com a expectativa de uma nova subida por conta do volume de água da Região do Alto Acre.

Cerca de 3,2 mil pessoas estão em abrigos públicos e mais de 60 estão atingidas pelas enchentes do Rio Acre.