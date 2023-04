Juliete, Joelma, Gil do Vigor e outros famosos compartilham campanha para acreanos

Não é mentira. Neste sábado, 01 de abril, A Confraria Gastrobar realiza o Especial Nirvana, grupo norte-americana de rock que marcou o movimento Grunge.

Com sucessos mundiais como as músicas “Smels Like Teen Spirit”, “Come As You Até”, “Dive”, “The Man Who Sold The World” e muitas outras, o repertório ficará ao som de In Útero, formado por 5 fãs acreanos do vocalista e guitarrista Kurt Cobain e baixista Krist Novoselic.

A festa organizada pela Dom Produções, inicia às 18h, no Via Parque, número 46, Parque da Maternidade. Mais informações sobre o evento, entrar em contato com o número (68) 99973-5138.