Ecoponto de Cruzeiro do Sul pega fogo e incêndio pode ter sido criminoso

No final da tarde desta quinta-feira, 30, o Ecoponto de Cruzeiro do Sul, pegou fogo e as chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros com apoio de um caminhão pipa da prefeitura. No local, no Centro da cidade, a população deposita itens recicláveis como papelão, vidro e alumínio, que são recolhidos duas vezes por semana pela prefeitura e entregues em uma cooperativa. A estrutura ficou parcialmente destruída.

O secretário de Meio Ambiente do município, Igor Neves, acredita em incêndio criminoso. ” Não posso afirmar com certeza mas é muito provável que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa . É um local aberto e não tem metano como há no lixo doméstico para que haja combustão. Ainda não olhei as câmeras mas amanhã irei à Polícia fazer um Boletim de Ocorrência porque ali tem dinheiro público”, contou

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente Josadaque Ibernon, disse que 1.500 litros de água foram utilizados para apagar as chamas. Ele afirma que no local não havia nada que indicasse ter havido combustão.” Não foi possível identificar a causa mas não há indícios de combustão espontânea. As imagens das câmeras de segurança próximas podem mostrar o que houve”, pontua ele

Ecoponto premiado

Igor Neves afirma que o Ecoponto tem funcionalidade. Os itens recicláveis depositados no local são recolhidos duas vezes por semana e entregue em uma cooperativa, gerando renda para os cooperados.

Ressalta que a iniciativa já recebeu duas premiações. Uma estadual, de prefeito empreendedor do SEBRAE para o prefeito Zequinha Lima e outra do Ministério do Meio Ambiente para o Município como cidade com alternativa sustentáveis. ” Pessoas de fora já copiaram nossa iniciativa. O pessoal da produção do filme da Xuxa veio tirar foto no Ecoponto. As pessoas de fora dão mais valor do que a população local”, concluiu Igor.