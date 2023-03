Cruzeiro do Sul tem baixa vacinação da bivalente contra a Covid-19

Em Cruzeiro do Sul só 283 pessoas tomaram a dose da vacina bivalente contra a Covid-19. O número é baixo já que o público alvo dessa dose é de 17.590 pessoas no município.

Devem tomar a bivalente pessoas Imunocomprometidas acima de 12 anos, Idosos de 60 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente acima de 12 anos, população privada de liberdade ou cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, pessoas acima de 12 anos vivendo em Instituições de Longa Permanência – ILP, Indígenas acima de 12 anos, trabalhadores da Saúde, gestantes, puérperas e ribeirinhos acima de 12 anos.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização da secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul, enfermeira Elania da Silva Borges, faz um chamamento às pessoas do grupo prioritário.

“As vacinas estão disponíveis e o público prioritário deve procurar as Unidades de Saúde para tomar a bivalente”, alerta ela citando que ainda não há previsão da realização de busca ativa para vacinar o grupo prioritário. Até agora nem as 937 pessoas privadas de liberdade no município, (presos e socioeducandos), foram vacinados com a bivalente.

“No momento não temos nada em vista mas vamos montar estratégia de busca ativa”, afirmou Elania.

Os pontos de vacinação são as Unidades Básicas de Saúde- UBSs Francisco Souza dos Santo, ao lado do Mercado do Agricultor, na região central, 25 de Agosto, Senador Adalberto Sena , no Bairro Aeroporto Velho, Jesuíno de Souza Lins, no Bairro do Alumínio e Geosete Coelho Mariano, no Cruzeirinho.

Elania destaca que a bivalente não é 5° dose da vacina contra a Covid-19. “A bivalente não inicia esquema nem é a quinta dose. Pode tomar quem já fez duas doses e é do grupo prioritário. Só se recebermos uma Nota Técnica poderemos abrir pra população mas ainda não tem essa autorização”, relata ela citando que as demais vacinas contra a Covid-19, também seguem disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde com exceção da Pfizer para adultos.

A vacinação da bivalente no Acre começou no dia 25 de fevereiro em Rio Branco e nos demais municípios, no dia 27. Os imunizantes bivalentes foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, no dia 22 de novembro de 2022, para serem usadas como dose de reforço na população acima de 12 anos. As vacinas protegem contra o vírus original e as novas cepas, incluindo a ômicron e suas subvariantes.