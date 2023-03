“Vou fazer oposição aos problemas do Acre”, diz Barbary ao defender união em defesa do Estado

No segundo dia da Marcha dos Prefeitos a Brasília, nesta quarta-feira 29, o deputado Zezinho Barbary (PP) participou da mesa composta por deputados e senadores em evento no Centro Internacional de Convenções do Brasil, que reuniu prefeitos acreanos e de todo o país.

Falando em nome dos parlamentares, Babary deu boas vindas aos prefeitos e vereadores e reafirmou o seu compromisso de trabalhar pelos municípios acreanos apoiando pautas prioritárias, com destaque para o Pacto Federativo e a Reforma Tributária. “Essas são as pautas mais relevantes que tramitam no Congresso Nacional, que convergem na justa distribuição da arrecadação pelo governo federal” – afirmou o deputado.

Barbary também destacou o trabalho dos organizadores da Marcha dos Prefeitos, na pessoa do presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, que ao longo de 24 anos está à frente dessa importante e significativa mobilização nacional, sendo esta de 2023 considerada pelas autoridades como a maior em número de participantes de todos os tempos.

Reunião com os prefeitos

Ao participar da reunião da bancada federal com os prefeitos, o deputado Zezinho Barbary elogiou a união de todos para resolver os problemas do Acre. Ele citou as prioridades para o Estado e criticou a pendência de recursos da ordem de R$ 39 milhões que deixaram de ser encaminhadas nos últimos quatro anos. “São recursos que poderiam, e muito, ter melhorado a saúde dos acreanos” – disse ele.

Entre as prioridades neste momento para o Acre, o parlamentar disse que o apoio às famílias desabrigadas pela enchente do Rio Acre está em primeiro lugar e depois a reconstrução da BR 364 assim e a construção da ponte de Rodrigues Alves. Zezinho também sugeriu uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tentativa de resolver os problemas que atingem a população acreana. “É preciso deixar as diferenças de lado e nos unirmos, governos federal e estadual, parlamentares e prefeitos em defesa do nosso estado. Vou fazer oposição mesmo é aos problemas do Acre” – finalizou o deputado.

A reunião entre os senadores e deputados federais com os prefeitos, contou ainda com a participação do representante do Ministério da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social, Denilson Campelo, responsável pelo projeto piloto de construção de aterros sanitários de resíduos sólidos, através de consórcio municipal. Denilson prestou informações aos prefeitos acerca da viabilidade, estruturação e licitação do projeto que será executado nos municípios acreanos até outubro de 2024, em cumprimento à legislação federal.