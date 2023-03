Lene e N. Lima batem boca sobre Operação Ptolomeu e clima fica tenso na Câmara

A força da correnteza do Rio Acre em Xapuri trouxe mais um transtorno à população atingida pela enchente. A adutora que leva água tratada ao bairro Sibéria, na outra margem do manancial rompeu e deixou toda a comunidade sem fornecimento.

A direção do Saneacre na cidade informou que as providências para minimizar as dificuldades impostas aos moradores já foram tomadas, como o envio de caixas d’água e mangueiras para abastecer a população.

Além de desabrigadas e desalojar mais de duas centena de famílias, a enchente do Rio Acre na cidade já causou vários transtornos, como a transferência do hospital e do quartel da Polícia Militar na cidade.

Na manhã desta quarta-feira, as águas atingiram a estação da Agência Nacional de Águas (ANA) e o nível já está na última régua, na casa dos 15 metros, instalada na margem do rio, na rua 6 de Agosto.