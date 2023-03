Governo publica Auxílio do Bem e antecipação de terço de férias e 13º para alagados

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) se reuniu na tarde desta terça-feira, 28, com diversas instituições para o alinhamento da Central de Atendimento que visa emitir com mais celeridade a emissão de documentos das vítimas da enchente do Rio Acre e enxurrada dos igarapés.

A iniciativa intermediada pelo defensor público Celso Araújo, coordenador do Núcleo da Cidadania da DPE/AC, foi demandada a partir das visitas realizadas nos abrigos para coleta de necessidades das famílias que estão abrigadas.

No primeiro momento, foram discutidas estratégias sobre o mapeamento das regiões afetadas, o planejamento para a triagem das pessoas que necessitam do serviço, a viabilidade para uma estrutura permanente que possa receber as equipes e as parcerias necessárias para a otimização dos atendimentos.

Participaram da reunião, os representantes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Ministério Público do Acre (MPAC), Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação, Receita Federal, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seasd), Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e 1º, 2º e 3º Tabelionato de Notas e Registro Civil de Rio Branco.

“Esse trabalho conjunto será protagonizado por todas essas instituições parceiras que estão unindo esforços em prol daqueles que tanto necessitam da efetividade dos nossos serviços neste momento de emergência”, destacou a subdefensora-geral, Roberta Caminha.

O segundo encontro está marcado para a próxima quinta-feira, às 15h, após os levantamentos das informações necessárias para estabelecer em conjunto as definições do local e data de início das ações.