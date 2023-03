Gameleira deve ser interditada pelo governo após Rio Acre invadir calçadão na Capital

As 400 famílias do assentamento Baixa Verde, em Rio Branco, reclamam de terem sido abandonadas pela Ricco, empresa de ônibus responsável pelo transporte público na capital.

Segundo as informações, desde o fechamento da BR-364 por conta do rompimento da estrada no trecho do Quinoá, a 20 quilômetros de Rio Branco, o ônibus que faz o transporte público dos assentados até a cidade deixou de circular. Com isso, as famílias, grande parte compostas por produtores rurais, estão tendo que pagar até R$ 50 reais de transporte irregular para fazer o trajeto alternativo passando pelo município de Senador Guiomard. Eles exigem um posicionamento do poder público.

Ao ac24horas, o superintendente do RBTrans – Superintendência de Transporte e Trânsito, Benício Dias, disse que é necessário que a associação dos assentados devem protocolar um requerimento junto à instituição para que seja feita uma avaliação da questão. “O ônibus não está indo porque não tem como chegar até lá. Sobre o transporte ir pelo Quinari, não tenho como fazer esse debate agora porque envolve o limite de outro município, mas uma vez formalizada a demanda estamos abertos para discutir as possibilidades”, disse Benício. O superintendente ressaltou que no momento não há fiscalização do RBTrans sobre transporte irregular, uma vez que todos os esforços estão focados na situação da calamidade que a cidade enfrenta.

A Ricco, empresa responsável pelo transporte público em Rio Branco, não respondeu aos questionamentos da reportagem.