Nível do Rio Juruá segue subindo em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, está em Brasília participando da Marcha dos Prefeitos e no cumprimento de agenda com a bancada federal acreana, junto aos Ministérios da Defesa e do Desenvolvimento Regional.

No Ministério da Defesa, o prefeito participou de reuniões sobre o Programa Calha Norte, onde estão alocados recursos importantes para toda região Norte do país, incluindo Cruzeiro do Sul.

No Ministério do Desenvolvimento Regional, Zequinha participou juntamente com outros prefeitos do Acre da reunião que trata sobre a emergência causada pelas alagações no estado.

Durante a reunião do Ministério do Desenvolvimento Regional, o prefeito Zequinha Lima falou sobre a necessidade de se olhar além da questão emergencial das alagações e se pensar programas habitacionais para a região Amazônica.

“Cruzeiro do Sul passou por três alagações seguidas, uma delas a maior de nossa história. Há mais de 20 anos que não se constroem casas populares na região e a tendência é que a cada ano aumente o número de desabrigados, porque quando não se tem alternativa, as pessoas vão justamente para estas áreas de risco à margem dos rios e igarapés”, disse o prefeito de Cruzeiro do Sul.

Os encontros entre os prefeitos da AMAC e os ministérios foi promovido pelo senador Alan Rick e contou com a participação de parte da bancada federal acreana.

Outro ponto também tratado nesta agenda, é a formação do consórcio entre os 22 municípios do estado para lidar com a questão dos resíduos sólidos. A partir da assinatura do protocolo de intenções e termo de adesão da qual participou Zequinha, o município de Cruzeiro do Sul passa a estar apto para acessar recursos federais e internacionais na modalidade fundo a fundo para coleta e destinação final dos resíduos sólidos.

“Este também é um ponto muito importante pois os municípios têm sofrido pressão do Ministério Público para se adequarem, mas sozinhas, as prefeituras não têm como resolver essa questão”, disse o prefeito.

“Todas as reuniões tratam de assuntos importantes, pois sem recursos federais é muito difícil para a prefeitura realizar qualquer ação, e com as prefeituras dos 22 municípios unidas, também temos mais resultado nesta busca por recursos. Só temos a agradecer pelo empenho do senador Alan Rick em promover essa agenda em Brasília e à recepção e a atenção dos membros do Calha Norte da defesa, e do Ministro do desenvolvimento regional, Waldez Góes para com a população de nosso estado”, concluiu Zequinha Lima.