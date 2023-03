Inscrições em auxílio para alunos da Ufac atingidos pelas enchentes começam nesta segunda

Muitas mulheres vítimas de violência passam pelo sofrimento em silêncio. Superar o medo e procurar ajuda não é fácil, mas é fundamental para quebrar esse ciclo e evitar que a violência – seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial – chegue à última instância, que é o feminicídio. A denúncia é o primeiro passo para receber acolhimento e medidas protetivas cabíveis.

Nesse sentido, o governo do Estado tem atuado de forma cada vez mais efetiva na propagação dos canais de denúncia como parte das ações de combate à violência contra a mulher. É possível denunciar por meio do site da Polícia Civil, a Central de Atendimento à Mulher – Disque 180 e o WhatsApp da Secretaria Estadual da Mulher (Semulher) (68 99605-0657). As denúncias podem ser feitas anonimamente e sem a necessidade de deslocamento até uma delegacia de polícia.

Enfrentamento da violência

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), está empenhado em fortalecer a rede de proteção às mulheres vítimas de violência, bem como em sensibilizar a sociedade sobre a importância de denunciar os casos.

Entre as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Estado para prevenir e enfrentar a violência de gênero, está o estabelecimento de fluxos de atendimento integrado para as vítimas de violência, o acompanhamento dos casos para garantir a proteção e a segurança das mesmas e a reativação do Comitê Gestor do Plano Estadual de Políticas para Mulheres (CGPEPM), que une o trabalho entre todas as secretarias na promoção de políticas que atendam a população feminina do Acre.

Atuante no combate a esse grave problema social, a Semulher vem capacitando, de forma contínua, profissionais das redes de apoio e atendimento integrado para que o atendimento a mulheres em situação de violência seja mais eficiente e humanizado.

Além disso, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco, está passando por uma reforma, com entrega prevista para o fim de março. A nova estrutura contará com uma equipe de profissionais, incluindo delegadas, agentes de polícia e psicólogas que garantirão atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Onde buscar apoio em Rio Branco

Secretaria de Estado da Mulher – Semulher: Av. Nações Unidas, 2731 – Estação Experimental – (68) 99605-0657;

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam): Via Chico Mendes, 803 – Triângulo (ao lado do Deracre) – (68) 3221-4799;

Centros de Referência de Assistência Social (Cras):

Sobral: Rua São Salvador, 125 – (68) 3225-0787;

Calafate: Estrada Calafate, 3937 – (68) 3225-1062;

Bairro da Paz: Rua Valdomiro Lopes, 1728 – (68) 3228-7783;

Vitória: Rua Raimundo Nonato, 359 – (68) 3224-5874;

Tancredo Neves: Rua Antônio Jucá, 810 – (68) 3228-1334;

Santa Inês: Rua da Sanacre, 1327 – (68) 3221-8311;

Triângulo Velho: Rua Flávio Baptista, 200 – (68) 3221-0826.

Casa Rosa Mulher: Rua Nova Andirá, 339 – Cidade Nova – (68) 3224-5117;

Serviço de Atendimento à Violência Sexual: Maternidade Bárbara Heliodora – Travessa da Maternidade – Bosque;

Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Física: Upas Sobral, Segundo Distrito, Cidade do Povo e Pronto-Socorro.

Ministério Público – Centro de Atendimento à Vítima (CAV): sede – R. Mal. Deodoro, 472 – Centro – (68) 3212-2000;

Defensoria Pública – Núcleo de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência: Av. Antônio da Rocha Viana, 3057 – (68) 3215-4185.