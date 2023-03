Equipe de Navio-Hospital é acusada de não atender e jogar spray de pimenta em população

Uma equipe do Navio-Hospital Dr. Montenegro, que está no Vale do Juruá prestando atendimento de saúde à população, é acusada de jogar spray de pimenta em moradores da Comunidade do Rio Liberdade, na zona rural. O fato teria acontecido nesta terça-feira, 28, dentro da unidade de saúde da localidade.

Os militares atenderam 125 pessoas no Liberdade na segunda-feira e distribuíram fichas para continuar nesta terça os atendimentos médicos e odontológicos. Mas, só um grupo apareceu para avisar que não haveria atendimento e para buscar os equipamentos porque teriam que partir para o Município de Marechal Thaumaturgo. Foi quando, segundo os moradores, questionaram a situação e de volta, receberam dos militares jatos de spray de pimenta.

Lideranças da localidade enviaram ao ac24horas imagens de um membro da Marinha na entrada da unidade com uma arma. Há também vídeos e depoimentos de moradores falando sobre o spray de pimenta e como passaram mal com a substância utilizada pelos militares. O produtor rural Zé Nilton dá detalhes da ação.

“Teve gente que chegou aqui às 4 horas da manhã esperando os médicos da Marinha. Foi uma falta de consideração e respeito, eles chegaram aqui e não respeitaram os funcionários do Posto, não respeitaram idosos. Não atenderam e quando foram retirar o material deles lá de dentro, jogaram spray de pimenta em nós e a gente não estava agredindo ninguém. A gente só queria uma resposta. Tem gente passando mal, como uma senhora que está com pressão alta. Eles podiam só ter pedido na calma pra gente sair, mas jogaram spray em nós. Mas aqui não tem bandido, não”, cita o homem indignado.

Vários moradores afirmam ter passado mal com a substância utilizada pelos militares da Marinha. Nos vídeos, uma delas mostra o momento em que a vizinha está ruim. “Ela está gelada, sem um pingo de sangue e com a pressão baixa”. Uma mãe diz que a filha, uma criança, também respirou o gás, “está passando mal”.

Élida Barbosa, outra moradora, resume a causa da situação. “A Unidade de Saúde aqui do Liberdade está sem médico e nossa esperança era o pessoal da Marinha”, pontuou.

O comandante da tripulação do Navio, capitão de corveta Thiago Batista Rocha D’Oliveira, confirmou que vão aproveitar a subida do Rio Juruá para subir o manancial até Marechal Thaumaturgo e na volta o atendimento no Rio Liberdade, terá continuidade. Ele nega o uso de spray de pimenta no local, mas cita ainda não ter tido contato com a equipe de esteve no Liberdade nesta terça-feira.

“Não foi usado spray de pimenta em ninguém. De antemão, é proibido a utilização de spray de pimenta. A equipe que foi retirar o material está retornando para o Navio e irei verificar sobre esse informação”, disse.

O Navio-Hospital já esteve no município de Marechal Thaumaturgo neste mês de março, onde atendeu a população local nos dias 18 e 19 de março. Os 4 médicos e 4 cirurgiões dentistas da Marinha e com apoio do pessoal da saúde do município, realizaram 125 consultas médicas, 80 procedimentos odontológicos e 24 exames de ultrassonagrafia.

Esta é a 23° missão do Navio no Vale do Juruá. A embarcação foi feita na gestão do governador Orleir Cameli e entregue à Marinha do Brasil, faz atendimento anual na região, por meio de convênio com o governo do Estado.

VEJA O VÍDEO: