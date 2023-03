Efeitos midiáticos das enchentes! 

Pronto! Bastou apenas mais uma alagação dos rios e igarapés, milhares de famílias desabrigadas com prejuízos imensos para surgirem as falsas promessas. Projetos que, supostamente, já estão em andamento e a megalomania de alguns (lembra-te de que és mortal – dizia o cochichador de César). Também não se pode esquecer as imagens midiáticas de políticos no socorro às pessoas em situação de desassistência por falta de políticas públicas que historicamente levam as cidades acreanas a essa situação de caos. A questão não é ser midiático, é normal; o que pesa é a hipocrisia de alguns.

Políticas públicas por parte de quem deveria fazer e não o fez, os gestores. Maus gestores que habilmente põe a culpa no passado, na natureza ou em Deus pelo fatalismo da crença e não da fé.

Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri e Porto Acre são cidades pequenas que experimentaram as maiores alegações da história. Já se passaram sete anos da última cheia. O que foi feito? Nada! Rio Branco, a capital, nos últimos anos se expandiu fortemente para dentro dos leitos dos rios, igarapés e Áreas de Preservação Ambiental, habitat de uma população marginalizada e desassistida onde impera a miséria e a violência.

No Vale do Acre, por exemplo, um muro de contenção e a simples elevação de um trecho de uma rua evitaria um grande desastre onde o rio Acre transborda. É que a responsabilidade desce o rio com a vazante e logo chega o verão quando tudo é esquecido. Inclusive o povo quando vai às urnas. As cestas básicas, nestes casos, têm resultado político imediato até que venha a próxima eleição com efeitos midiáticos diferentes da alagação.

“Um dos maiores erros que existem é julgar os programas e as políticas públicas pelas intenções e não pelos resultados”. (Milton Friedman)

. Cesário Braga 1 X 1 Jorge Viana

. Jorge manda por lá, Cesário Braga, por cá!

. E assim segue o PT na tentativa saudosista de um dia voltar ao poder por mais alguns anos; o MDB também alimentou por décadas esse sonho.

. O Macunaíma leu que o deputado Emerson Jarude (MDB) montou uma “mega” operação para ajudar na limpeza dos bairros e quer saber que tamanho é “mega”.

. Bom, depende do ponto de vista!

. No frigir dos ovos, todos os parlamentares estão dando a sua contribuição, uns mais e outros menos, mas estão.

. O governo Lula já assegurou cerca de R$ 100 milhões dos R$ 600 milhões para a BR-364; bem melhor que Bolsonaro que não mandou praticamente nada.

. Também recriou o Mais Médicos destinado aos brasileiros, se sobrar vaga entra um estrangeiro.

. Pode ser cubado, boliviano e argentino, sem problemas.

. Não convidem o governador Gladson Cameli para discutir eleição municipal, seu foco agora é outro.

. O deputado federal coronel Ulisses (União Brasil) dedicou-se integralmente com toda a equipe a socorrer os alagados.

. Na prática e não na teoria como alguns.

. Aliás, Ulisses vem fazendo um mandado também temático:

. Justiça e Segurança Pública!

. Assim é que se faz, bom dia!