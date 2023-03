Alagados gastam R$ 4 por dia com barco para sair ao trabalho

Devido ao aumento do nível do Rio Acre em Brasileia e a velocidade da correnteza, a Defesa Civil de Brasileia juntamente com o Corpo de Bombeiros, Detran, Prefeitura de Brasileia e Policia Militar decidiram por interditar parcialmente a Ponte José Augusto, que liga Brasileia à Epitaciolândia.

No final da tarde desta segunda-feira, 27, o comitê de crise decidiu interditar o fluxo de motocicletas por conta do aumento da força da correnteza do Rio Acre. O anúncio foi feito pelo subcomandante do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), Eden Santos.

“Por conta da avaliação realizada pela manhã, com a possibilidade que o Rio Acre atingisse a cota de treze metros e vinte centímetros, às 17 horas decidimos, em uma ação conjunta, interditar a Ponte José Augusto. Essa ação tem como objetivo garantir a segurança dos motociclistas que transitam por Brasileia e Epitaciolândia” informou subcomandante do Corpo de Bombeiros do Acre, Eden Santos, que está no local.

Atualmente o nível do Rio está em 13,23 metros, acima da cota de transbordamento que é 11,40m.

De acordo com os últimos dados do boletim do Corpo de Bombeiros, oito bairros foram atingidos, sendo eles: Marcos Galvão, José Baraúna, Eldorado, Leonardo Barbosa, Samaúma, Eldorado, 28 de Maio, 03 Botequins. Ao todo, 7.526 pessoas foram atingidas; sendo 401 pessoas. Seis abrigos foram montados.

As nove equipes contam com 124 profissionais sendo do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Exército Brasileiro e Prefeitura Municipal de Brasileia.

“Hoje a Defesa Civil providenciou um ônibus para garantir a trafegabilidade das pessoas que trabalham nas duas cidades. A Defesa Civil informou que, caso a situação evolua, e ocorra o aumento do nível do Rio Acre, poderá ocorrer a interdição total da ponte, para evitar possíveis acidentes”, explica o comandante do Corpo de Bombeiros, Charles Santos.