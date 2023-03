Friale: Rio Acre sobe, mas vaza a partir de quarta-feira (29)

Com o nível do Rio Acre em 13,10 metros, na tarde desta segunda-feira, o município de Brasileia vive sua terceira enchente em 11 anos e uma forca-tarefa para ajudar as famílias desabrigadas. A prefeita Fernanda Hassem, lidera, pessoalmente as equipes e acompanha todas ações de auxilio as famílias desabrigas.

Na manhã de segunda-feira, 27, Fernanda Hassem, percorreu de barco todos os pontos alagados no centro histórico de Brasiléia. E se reuniu com os membros do Comitê de Crise para alinhar e fortalecer as ações de monitoramento dos impactos causado pelo aumento do volume das águas.

O Comandante do Corpo de Bombeiros, Éden Santos, participou da primeira reunião do dia, enquanto a prefeita percorria o centro da cidade, que foi quase totalmente tomado pelas águas.

Na reunião, ele destaca o trabalho do Poder Municipal juntamente com os os órgãos de Defesa Civil e faz alerta a popualação para que evitem transitar pela ponte José Augusto. “Quero alertar a população que o Poder Público Municipal e todos os agentes de Estado, estão envolvidos no processo de retirada das famílias e colocando em lugar seguro em nossos abrigos temporários. O que nós alertamos para as pessoas que evitem passar pela ponte que liga a Brasiléia a Epitaciolândia, pois as águas estão tomando a base da ponte”, alertou.

A Gestora do município, Fernanda Hassem, montou Comitê de Crise composto por Poder Judiciário, Poder Legislativo, Corpo de Bombeiros, Exército, Policia Militar, membros de secretarias de governo e secretários municipais.