Inscrição no Jovem Aprendiz dos Correios iniciam nesta segunda-feira

O governo do estado publicou na edição desta segunda-feira, 27, mudanças nas datas de entrega de documentos e posse dos 220 aprovados no concurso público de novos servidores da Secretaria de Saúde.

Após obter todos os laudos médicos, o candidato deverá se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 03 de abril de 2023, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica – Rio Branco/AC ou no dia 30 de março de 2023, das 08h às 13h, no endereço Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216 – Bairro do Alumínio (Sala do TFD) – Cruzeiro do Sul.

Em relação à posse, anteriormente marcada para o próximo dia 10 de abril, foi alterada em uma semana. “O candidato, caso não entregue a documentação nos prazos e locais definidos neste edital, terá até o dia 17 de abril de 2023 para realizar a inspeção médica, em Rio Branco, entrega de documentos e posse”, diz o governo.

O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público junto à Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, por meio do número (68) 3215-2621, junto à Secretaria de Estado de Administração – SEAD, das 8h às 12h ou das 14h às 17h por meio do endereço eletrônico [email protected]