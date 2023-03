Dois homicídios e uma tentativa foram registrados no final de semana no Juruá

Durante uma atividade de batismo da Igreja Muralha de Fogo neste domingo, 26 , em uma prioridade no Ramal Mourapiranga em Cruzeiro do Sul, o menino Arthur Oliveira Trindade, de 4 anos, morreu afogado.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente Josadaque Ibernon, a criança estava com o pai em uma parte rasa do igarapé, quando o homem foi ao banheiro. “Quando ele voltou não encontrou mais o filho no local em que havia deixado e chegou a pensar que o menino teria saído do igarapé rumo ao campo de futebol, mas não o achou e acionou o corpo de Bombeiros. Quando os socorristas chegaram ao local o corpo de Arthur já havia sido encontrado por populares”, conta o militar.

A médica da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atestou o óbito no local e a equipe do Instituto Médico legal (IML) fez a remoção do corpo da criança.

Foi esta propriedade, onde passa o Igarapé Preto, que no ano passado, serviu de cenário para parte das gravações da série Tarã, estrelado pela apresentadora Xuxa Meneguel.