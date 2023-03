Cantor João Gomes faz apelo por ajuda ao Acre devido às enchentes

Lucas da Silva Furtunato, de 20 anos, mais conhecido no mundo do crime como “Playboy”, foi morto com 10 tiros na noite deste domingo, 26, dentro de uma residência situada na rua da ETA 2, no bairro Santo Afonso, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Lucas estava na casa juntamente com um amigo identificado como Raí, quando dois criminosos não identificados invadiram a residência e em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção dos amigos. Lucas foi atingido com 10 tiros na região do peito, abdômen e pernas. Após a ação, os autores do crime fugiram do local. O amigo de Lucas saiu ileso durante o ataque dos criminosos.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, mas Lucas não resistiu e morreu dentro da viatura.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo de Lucas foi encaminhado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia informou que Lucas era membro de uma organização criminosa e mudou recentemente para outra e que o o crime está relacionado a guerra entre organizações criminosas.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC).