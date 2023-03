Bittar: R$ 5,5 milhões para projeto de contenção da Bacia do Rio Acre

O nível do rio Tarauacá ultrapassou a cota de transbordamento nesta segunda-feira, 27, pela quarta vez só este ano. O rio chegou a 9,64 metros na medição das 12h. A cota de alerta é de 8, 50 metros. Com isso, o rio permanece acima da cota de transbordamento, que é 9,50m.

A elevação rápida do nível do rio ocorreu após as intensas chuvas na região. A Defesa Civil está em alerta no município, já que o rio pode continuar subindo e desabrigar famílias das áreas mais baixas da cidade.

Com informações do Extra do Acre.