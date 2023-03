Primeira parcela do IPTU 2023 em Rio Branco será prorrogada

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) está empenhado em ajudar as famílias afetadas pelas inundações em Rio Branco. Na manhã dessa segunda-feira, 27, ele alertou sobre a Lei de sua autoria que já está em vigor no Acre, que isenta o pagamento de taxas para emissão de segunda via de documentos danificados ou extraviados por ocorrência de catástrofes naturais.

De acordo com a Lei Nº 3.788, de 19 de outubro de 2021, senta do pagamento de taxas, a emissão da segunda via de documentos danificados ou extraviados por ocorrência de catástrofe da natureza.

“É um momento de muita dor para as famílias acreanas, toda ajuda é bem-vinda.

Por isso, estamos divulgando ativamente essa lei para que as pessoas não precisem pagar pela segunda via de seus documentos perdidos durante a alagação”, disse Roberto Duarte.

Os documentos que devem ficar livres de taxa para emissão de 2ª via para as vítimas de desastres da natureza são:

* carteira de identidade;

* certidão de nascimento;

* certidão de casamento;

* carteira nacional de habilitação;

* certificação de registro e licenciamento de veículos;

* outros cuja emissão seja da competência do Estado.

Conforme a lei, o direito de isenção se dá mediante apresentação de boletim de ocorrência policial.