Alimentações prontas não serão mais aceitas nos abrigos das vítimas de alagação no Acre

O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual, informa que às 12h desta sexta-feira, 24, o nível de medição do Rio Acre, em Rio Branco, esteve em 16,06m, ultrapassando a cota de alerta (13,50m) e também a cota de transbordamento (14m).

Ao todo, transbordaram 7 igarapés em Rio Branco: Almoço, Judia, São Francisco, Dias Martins, Batista, Fundo e Liberdade.

Na capital acreana, 36 bairros foram atingidos pelos transbordamentos. Ao todo, mais de 22 mil pessoas foram afetadas, totalizando 5.500 famílias.

A Defesa Civil montou 6 abrigos, nas escolas: Oscar Felício de Souza, localizada no quilômetro 12 da BR-364, na Vila Albert Sampaio; Álvaro Vieira da Rocha, na Conquista; Francisca Aragão, no Geraldo Fleming; Professora Ilka Maria de Lima, no Mocinha Magalhães; Alcimar Nunes Leitão no Universitário; e Fundamental João Paulo II, na Sobral.

Além disso, até o momento foram distribuídas 250 marmitas para as pessoas atingidas.

As ações de contingência estão sendo realizadas por 15 secretarias, contando com 150 servidores, 16 militares da Defesa Civil, 230 bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) e 140 agentes da Polícia Militar (PM-AC).

Plano de Contingência

Às 2 horas da manhã desta sexta-feira, 24, representantes do governo do Estado e da Prefeitura de Rio Branco realizaram uma reunião de emergência para estabelecer ações estratégicas conjuntas em apoio à população afetada pela forte enxurrada que atingiu a capital acreana e municípios vizinhos.

O governador Gladson Cameli participou do encontro, realizado na Casa Civil. Ao se solidarizar com as famílias afetadas, o gestor assegurou que o governo dará o suporte necessário às pessoas e disponibilizou toda a estrutura do Estado para enfrentar o período crítico.

Em caso de emergência ligue 193

Para solicitar atendimento em decorrência das chuvas, basta entrar em contato com o Centro Integrado de Operações Públicas (Ciosp), por meio do 193. Já são mais de 110 chamadas somente em Rio Branco, sem contabilizar os municípios no entorno da capital.