Por cima da carne seca e com os burros amarrados na sombra

QUEM PENSOU e apostou que a bancada federal do Acre, toda formada pelos bolsonaristas Antônia Lúcia (Republicanos), Socorro Neri (PP), Gérlen Diniz (PP), Meire Serafim (União Brasil), Eduardo Veloso (União Brasil), Zezinho Barbary (PP) – alguns, inclusive, da ala mais extremista, como os deputados Roberto Duarte (Republicanos) e Ulysses Araújo) – iriam viver a pão e água no governo Lula, perderam a aposta. Pelo contrário, terão mandatos nababescos com recursos milionários em emendas parlamentares no governo petista, para conseguir apoio nas votações de interesse do Planalto. Nada imoral e nada condenável, assim funciona a política. Foi o que a VEJA desta semana retratou, e o BLOG transcreve um trecho da matéria: “O primeiro gesto (do governo Lula) mirou os deputados recém-chegados. Três bilhões de reais foram separados para os cerca de 200 congressistas que, por terem assumido os seus mandatos neste ano, não participaram da elaboração do Orçamento definido em 2022. Cada um deles terá direito a enviar 14 milhões de reais para a realização de obras em suas bases eleitorais. O governo também ampliou o valor das emendas individuais, recursos que os parlamentares destinam todos os anos aos seus estados e municípios. São 21 bilhões de reais (o dobro em relação ao ano passado). Antes, cada congressista recebia uma média de 18 milhões de reais. Agora serão 32 milhões para cada deputado….”. Como diz o velho ditado, quando alguém foi bafejado financeiramente: “Estão por cima da carne seca, com os burros amarrados na sombra”. Espera-se que estes recursos não sejam destinados a obras eleitoreiras.

PARA NÃO ESQUECER

Cada um dos três senadores do Acre, Márcio Bittar (União Brasil), Sérgio Petecão (PSD) e Alan Rick (União Brasil), terão em média 59 milhões de reais para cada um gastar em obras no estado e municípios. Também estão montados na bufunfa.

PÉSSIMO PROFESSOR

O EX-PRESIDENTE Bolsonaro passou boa parte do mandato sustentando a tese idiota de que as urnas eleitorais eram fraudáveis, e que por isso não aceitaria o resultado. Pois, não é que a idiotice fez escola no Acre! É o que se viu no horário do PCdoB na televisão, duvidando da lisura da eleição do Gladson e colocando em xeque a justiça eleitoral, por supostamente não coibir supostos abusos eleitorais. Não se segue os maus professores, Edvaldo Magalhães!

UMA SÉRIE DE FLANCOS

O governo do Gladson tem uma série de flancos na gestão, menos o de ter sido eleito de forma fraudulenta. O jogo jogado na eleição pelo Gladson foi o jogo jogado por todos os demais candidatos, não tem nenhum santo nesta história, ora, pois!

CHUPANDO O DEDO

ESSE Jorge Viana, é malvado quando pode! Além de vetar a nomeação do presidente do PT, Cesário Braga, no INCRA, continua lhe deixando chupando o dedo, sem um outro cargo federal no estado.

CONVERSA DE TRANCOSO

NÃO me lembro nem da conta das reuniões e pressões de governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, para baixar os preços das passagens áreas para o Acre. Ficou tudo no protocolo das boas intenções. E não creio que será agora que um parlamentar acreano reverterá o quadro dos preços extorsivos das passagens.

TUDO PASSA, TUDO PASSARÁ

ESSA onda de solidariedade política aos que foram atingidos pela última cheia do igarapé São Francisco, e agora do Rio Acre, não demora para cessar. É só as águas baixarem. Os pontos de alagamento vão continuar sem solução e esperando pelas próximas enchentes.

MUNDO DOS SONHOS

AQUELE projeto do senador Márcio Bittar (União Brasil), que prometia milhões de reais para solucionar o problema das cheias no igarapé São Francisco, ficou apenas no mundo dos sonhos.

NO CAMINHO CERTO

O senador Alan Rick (União Brasil) mudou aquele caminho trilhado por bolsonaristas radicais, nos primeiros dias de mandato, para fazer um mandato propositivo, com idas aos ministérios na busca de solução dos problemas acreanos. Na política tem que ser pragmático, colocando o coletivo em primeiro plano. O Alan agora está no caminho certo. A ideologia fica para os palanques eleitorais.

NÃO CONSEGUIU SE ACERTAR

O governo do Lula não conseguiu dar aquela decolada econômica, que foi projetada na campanha. O que se vê são brigas públicas entre os ministros sobre como conduzir a economia do país.

FAZENDO O QUE CRITICAVA

O Bolsonaro foi um presidente tosco, sem educação, e grosseiro no tratamento com jornalistas. E vem agora o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, pelo mesmo caminho de desqualificar uma jornalista da CNN. Estão fazendo o mesmo que criticavam. O poder cega algumas pessoas.

NINGUÉM LEVOU A SÉRIO

BASTA se pegar as projeções ambientais do Friale para ver que vinha advertindo para a chegada de chuvas torrenciais no estado. E tudo se comprovou.

ALÉM DAS LAMENTAÇÕES

Solidariedade aos que perderam tudo na recente cheia do igarapé São Francisco. O que se espera agora é que por parte do poder público não se fique apenas nas declarações de lamento, mas que venham políticas públicas para atacar os pontos que causam alagação. Ou tudo vai se repetir.

FRASE MARCANTE

“O uísque é o melhor amigo do homem: é um cachorro engarrafado”. Vinicius de Moraes, poeta, cantor e compositor.