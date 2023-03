Cerca de 400 pessoas da Defesa Civil auxiliam quase 34 mil alagados na Capital

Voltou a chover próximo das 10h da manhã deste domingo, 26, na capital acreana. Conforme dados repassados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de perigo potencial, com chuvas entre 20 e 30mm/hora ou até 50mm/dia e ventos intensos, oscilando entre 40-60 km/hora.

O nível do Rio Acre está marcando 16,41 metros desde às 9 horas. O boletim climático aponta chuvas intensas no Acre para o fim de semana, segundo o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi). O governo do Acre montou uma força-tarefa para atender a população atingida pela cheia no estado.

Na leitura deste sábado, 25, as plataformas localizadas na Bacia do Rio Acre registraram elevação de nível. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas nos municípios de Assis Brasil (71,2mm) e Brasileia (17,2 mm). Em Assis Brasil, o rio está com 11, 83 metros, ou seja, a 0,63 centímetros da cota de transbordo (12,50m). Em Brasileia, o manancial está 11,65 metros, ou seja, acima da cota de transbordo (11,40m).

O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, disse que há preocupação com todos os municípios, mas que agora, além da capital acreana, o momento é de atenção também para as cidades de Brasileia, Assis Brasil, Xapuri e Epitaciolândia. “Estamos nos deslocando para essas regiões ainda neste sábado, 25, e também com equipes que vão dar suporte às coordenadorias municipais para reforçar o efetivo e ajudar as famílias atingidas”, afirmou.