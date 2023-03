Moradores aproveitam cheia e pescam mais de 10 kg de peixe no interior do Acre

O estado do Acre segue com quatro pontos de interdição na tarde deste sábado, 25, após as fortes chuvas que causaram inundação em cidades do Alto Acre, Baixo Acre e Vale do Juruá.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há uma interdição total e três parciais pela BR-364. No Km 95, na estrada do aeroporto, em Rio Branco, a interdição é parcial, uma vez que há apenas um trecho da rodovia imersa. Lá, o tráfego segue somente a veículos de grande porte e caminhonetes. Ainda não há previsão para liberação da estrada e equipes da PRF estão no local.

No Km 102, nas proximidades do Quinoá, a interdição é total, uma vez que houve rompimento da rodovia. O tráfego foi suspenso e não há previsão para liberação. O Dnit começou neste sábado às obras no local e a previsão para conclusão do serviço é de 3 meses.

De acordo com a PRF, há uma rota alternativa no km 95: Rio Branco > AC-40 > Senador Guiomard > BR-317 > BR-364 (entroncamento, 4 Bocas) > Porto Velho.

No km 142, em Rio Branco, a interdição total, pois há erosão de parte da rodovia no sentido crescente (Ponte do São Francisco). O tráfego foi suspenso, porém segue na faixa decrescente, sinalizada do Km 141 ao 142. Por enquanto, sem previsão para liberação. Há ainda uma rota alternativa pela faixa no sentido oposto.

No km 179, em Sena Madureira, a interdição é parcial, pois há um trecho da rodovia imersa. O tráfego vem ocorrendo somente a veículos de grande porte e caminhonetes. Não há previsão para liberação da via.