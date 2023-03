Cerca de 500 pessoas estão abrigadas e quase 2 mil desalojadas

O dependente químico Claudio da Silva Mesquita, de 39 anos, foi vítima de afogamento na noite desta sexta-feira, 24, ao se jogar dentro das águas do igarapé São Francisco, na Estrada do São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, Cláudio é usuário de droga está fazendo tratamento com uso de medicamentos controlados. Durante a noite após discutir com familiares, se irritou, tomou dois comprimidos de clonazepam e se jogou nas águas do igarapé. Mesmo dopado, com a dose elevada que tomou do medicamento, Cláudio ao perceber que iria morrer se segurou na ponte e populares o ajudaram. Um vídeo encaminhado ao ac24horas mostra toda ação de resgate do homem.

Uma equipe do corpo de bombeiro foi acionada e ao chegar no local, encontrou Cláudio desmaiado, foram feitas massagens cardíaca e pedido o apoio da ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os bombeiros conseguiram levar a vítima em um barco até ambulância, os paramédicos prestaram os atendimentos e encaminharam Cláudio ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

VEJA O VÍDEO: