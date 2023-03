A luta pela sobrevivência em meio à enchente no Acre; produtores tentam salvar animais na BR

A alagação que atingiu o interior do Acre após as fortes chuvas da última semana, provocou uma verdadeira luta pela sobrevivência na comunidade Nova Aldeia, localizada no km 32 da BR-364, em Rio Branco.

Os moradores fixam o olhar incrédulo ao nível da água que avançou rapidamente pela estrada, pastos e residências. Um grupo tentou salvar animais pela BR. Alguns não resistiram à inundação e morreram.

No local, filmado pelo videomaker Kennedy Santos, residem cerca de 150 famílias na pequena vila, bem próximo ao empreendimento Peixes da Amazônia. Por lá, praticamente todos os moradores foram afetados pela enchente.

ASSISTA AO VÍDEO: