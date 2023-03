Rio Branco tem 16 pontos de abrigo aos atingidos pela cheia; veja a lista

Rio Branco segue sofrendo com diversos pontos de alagamento, decorrentes da forte chuva que atingiu a capital ao longo de toda a última quinta-feira, 23.

Já nesta sexta-feira, 24, são diversas ruas intrafegáveis e com trânsito lento nas principais vias da cidade. Por isso as equipes de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) estão distribuídas nos locais de grande congestionamento, organizando o trânsito e apoiando condutores e pedestres.

“Estamos em seis equipes, espalhadas nos principais pontos de interdição para ajudar a população nesse momento tão difícil, mas pedimos que aquelas pessoas que realmente necessitem sair de casa tenham atenção redobrada e muita paciência já que as vias que estão liberadas acabam sobrecarregadas gerando lentidão”, afirma o agente de Trânsito André Nunes.

Locais interditados:

• Ponte do Raimundo Melo;

• Ponte atrás do Santa Juliana;

• Rua Judith Paiva (Acesso Morada do Sol para Cadeia Velha);

• Ponte da Valdomiro Lopes;

• Rua principal do Recanto dos Buritis;

• Acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco;

• Via Chico Mendes em frente ao motel CQ Sabe, trânsito sendo desviado pela rua ao lado do Araújo do Amapá.

O Agente de Trânsito André Nunes lembra que esse é um dia atípico e todos os cidadãos devem agir com solidariedade às famílias que tiveram suas casas alagadas e perderam ou precisam salvar seus pertences.

“Uma forma de ajudar é não saindo de casa se você realmente não tiver necessidade extrema de sair. Em um dia atípico como esse, quanto mais veículos nas vias, mais difícil é para que essas pessoas consigam realizar a retirada de seus pertences. Evitem sair principalmente nos horários de pico, próximo ao horário do almoço e final de expediente”, enfatiza Nunes.