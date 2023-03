No Cidade Nova, famílias padecem à espera de ajuda para salvar animais e móveis

Foto: Jardy Lopes/ac24horas

Com o nível das águas do Rio Acre marcando 16,06 metros por volta do meio-dia na capital acreana, o bairro Cidade Nova foi boa parte invadido pela enchente que atinge a cidade já mais de 24 horas.

O ac24horas registrou momentos em que moradores tentavam fazer a retirada de móveis e animais domésticos à espera de equipes da Defesa Civil. Roberto, que reside na rua Poços de Caldas, é um deles: “a situação está ficando precária. Estou aguardando a Defesa Civil me ajudar a tirar os animais e as minhas coisas de casa e até agora nada”, disse.

Mais de 30 bairros foram afetados pela inundação de Rio, córregos e igarapés em Rio Branco. Cerca de sete pontos da cidade estão totalmente bloqueados por causa da enchente. No interior, trechos de três rodovias permanecem sem tráfego, sendo no km 102, 143 e 95 da BR-364.

Veja as imagens de Jardy Lopes