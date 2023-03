Energisa desliga energia de moradores em situação de risco no bairro da Paz

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB) participou na tarde desta quarta-feira (22) de uma reunião em Brasília para tratar sobre a reduçao dos preços das passagens aéreas praticados no Acre, a volta de voos diurnos do Acre para Brasília, voos internacionais com saída de Rio Branco para o Peru, volta de voos de Rio Branco a Porto Velho e aumento de voos para Cruzeiro do Sul.

Gonzaga foi convidado pelo senador Alan Rick responsável pelo requerimento da reunião com a presença do presidente da Associação Brasileira de Empresas Áreas, Eduardo Sanovicz.

De acordo com Gonzaga, a reunião foi muito proveitosa, pois debateu assuntos de extrema importância para os acreanos que são o retornos de voos diurnos e valores abusivos das tarifas, além de voos internacionais. O deputado também parabenizou as bancadas acreans pela união em prol do povo acreano.

“O Acre é um dos estados que tem a passagem mais cara do Brasil. Quero agradecer ao senador Alan Rick por solicitar essa reunião e parabenizo a união das bancadas federal e estadual do Acre que estão trabalhando em prol de melhorias para o povo acreano. Precisamos lutar para baixar os preços das passagens áreas e conseguir mais voos para dentro do Brasil e países vizinhos. A economia do Acre só tem a ganhar com isso”, disse o deputado.

Participaram também da reunião o assessor do Ministério do Turismo, Wilker Souto, gerente da Latam, Tatiana Viana, assessor da Gol, Alberto Fajerman, deputados federais Socorro Neri, Antônia Lúcia, Zezinho Barbary, Roberto Duarte, Meire Serafim, Eduardo Veloso e Coronel Ulysses, além dos deputados estaduais Luiz Gonzaga, Tadeu Hassen, Gene Diniz e Clodoaldo Rodrigues.