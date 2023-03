Sine do Acre oferta mais de 35 vagas de emprego nesta quinta-feira

Uma colisão entre uma moto e o um carro deixou o motociclista José Roberto Chagas de Matos, de 36 anos, ferido na noite desta quarta-feira, 22, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, José trafegava em uma moto modelo Honda CG 125 Fan, de cor roxa, placa NAG-6219, fazendo zigue-zague entre os carros quando perdeu o controle da direção e colidiu na traseira do veículo modelo Gol, de cor branca, placa QTG-5E97 que estava estacionado. Com o impacto José foi arremessado, bateu a cabeça de caiu desmaiado.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o motociclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. José passará por avaliação para saber se fraturou alguma parte do corpo.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. A moto foi removida por um guincho.

A polícia não soube informar se o motociclista estava embriagado, mas populares relataram no local que o homem estava em estado visível de embriaguez.