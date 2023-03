Chuvas intensas no Acre podem se prolongar pela sexta-feira (24), diz Inmet

Na sessão desta quinta-feira, 23, o vereador N Lima (PP) e a vereadora Lene Petecão (PSD), resolveram bater boca acerca de opiniões divergentes sobre a 3° fase da Operação Pitolomeu.

Por ser do Progressistas e líder do partido na Casa Legislativa, o parlamentar fez um discurso em defesa do governador Gladson Cameli. Segundo ele, o chefe do executivo acreano não precisa se envolver em corrupção. “Não vejo ninguém da população criticando o governo do Gladson Cameli. Ele não tem necessidade de fazer nada ilícito. Lógico, o fato deve ser investigado, mas nada compromete o chefe do Executivo”, declarou.

Ao pedir uma parte no discurso do vereador, Lene não concordou com a tese de defesa do parlamentar e disse que a justiça dará o veredito final da história. “O governador está sendo investigado. Se ele não tem nada a ver com a operação, somente a Justiça irá dizer. Temos que aguardar os próximos capítulos da Ptolomeu”, comentou.