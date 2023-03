Bombeiros resgatam cachorros ilhados no bairro Vila Maria

Foto: Jardy Lopes/ac24horas

As fortes chuvas que ocorreram durante esta quinta-feira, 23, continuam trazendo transtornos a população. O igarapé, nas proximidades do “Pinicão” no Universitário, transbordou e paralisou o trânsito na área.

Ciclistas e pedestres seguem às ordens do Corpo de Bombeiros, que está no local orientando os motoristas que estão ilhados no trecho da BR-364. Um equipe da Polícia Rodoviária Federal também está na localidade.

De acordo com a Defesa Civil, choveu o quantitativo de 170 mm, a estimativa era que não passasse dos 50 mm. Vários locais da capital registram pontos de alagação.

Além desse ponto, outros locais na região do Distrito Industrial também estão alagados, como Vila Maria, Hélio Melo, Mocinha Magalhães, Bairro da Paz e Estrada da Penal, confirmou o Capitão Brito.

“A BR-364, sentido Universitário, está interditada para veículo pequenos, liberado apenas para veículos grandes. Orientamos a população que se não precisar se deslocar com urgência, que fiquem em suas residências, aguardando até a situação se normalizar e liberar o trânsito para a deslocação”, declarou o Capitão Brito.

Um bote salva-vidas chegou a ser usado para transportar uma passageira na área. Alguns veículos, mesmo como o perigo tentam atravessar a via, mas são indicados há esperar pela liberação, que segue fechada.

“Qualquer emergência ligar 193 do Corpo de Bombeiros que eles acionarão a Defesa Civil para prestar o socorro”, finalizou.