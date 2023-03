Bebedeiras e motivos fúteis respondem por 27,3% de assassinatos no Acre

Todos os indicadores confirmam que a maior parcela das causas diretas ou indiretas dos assassinatos no Acre surgem dos conflitos que envolvem as facções criminosas mas há um fenômeno da violência cresce e assusta: as bebedeiras e motivos fúteis respondem atualmente por 27,3% das mortes violentas ocorridas no Estado no 1º bimestre de 2023, segundo o Ministério Público do Acre.

Para efeito de comparação, causas fúteis lideraram as mortes violentas em fevereiro de 2022 com 40,9% do total de assassinatos ocorridos no período. Nessa época, a guerra entre organizações criminosas responderam por 4,5% das mortes violentas intencionais com um caso. Nesse período, segundo o MP, também foi citado assassinato por motivo torpe.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios produziu uma definição jurídica de ambas motivações: motivo torpe é aquele considerado como imoral, vergonhoso, repudiado moral e socialmente, algo desprezível. Um exemplo, diz o TJDFT, seria matar para receber uma herança, ou matar por ter qualquer tipo de preconceito, entre outros.

Já o motivo fútil é aquele motivo insignificante, banal, motivo que normalmente não levaria ao crime, há uma desproporcionalidade entre o crime e a causa. Exemplo: matar por ter levado uma fechada no transito, rompimento de relacionamento; pequenas discussões entre familiares e outros.