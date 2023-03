Terça-feira no Acre será de tempo quente e abafado com chuvas passageiras

O Campeonato Acreano 2023 tem dois jogos nesta terça-feira, 21. A Federação de Futebol do Acre (FFAC) anunciou que a rodada no meio de semana vai começar mais cedo e a bola rola no gramado do estádio Florestão a partir das 16 horas.

O primeiro confronto é o clássico entre Rio Branco e Independência. O Estrelão faz apenas seu segundo jogo na competição após ter estreado com vitória em cima de Plácido de Castro. O Tricolor de Aço vai para sua terceira partida e acumula uma vitória e uma derrota na competição.

Na partida de fundo, se enfrentam Humaitá e Plácido de Castro. O atual campeão estadual, representante de Porto Acre, tem duas vitórias em dois jogos e em caso de nova vitória praticamente garante classificação ao segundo turno do campeonato. O Tigre do Abunã tenta sua primeira vitória no campeonato.

Os ingressos estarão à disposição do torcedor na bilheteria do Florestão aos preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada).

Crédito da foto: Manoel Façanha