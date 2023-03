Outdoor agradece Lula por R$ 600 milhões destinados à BR-364

O filme “Noites Alienígenas” estreou exclusivamente nesta segunda-feira, 20, em três salas do cine Araújo, no Via Verde Shopping, às 19h, em Rio Branco.

O público lotou as cadeiras do espaço para conhecer a história de Sandra, interpretada por Gleici Damasceno, que estava na exibição ao lado de sua família, além do diretor da obra, Sérgio de Carvalho, do ator e também acreano, Gabriel Knoxx e de Joana Gatis.

“Esse é um motivo de muito orgulho, não só para mim, mas para todo o nosso Estado. Queremos que vocês venham aqui prestigiar esse trabalho e principalmente que vocês gostem, se identifiquem com as histórias. É um filme com a temática da nossa região, mostrando para o Brasil um pouco da nossa cultura, do nosso povo”, disse Damasceno durante entrevista antes da apresentação do filme.

O longa-metragem vencedor do Festiva de Gramados só entra em cartaz nos cinemas na capital dia 23 e em todo Brasil a partir de 30 de março. Sérgio de Carvalho comentou que foi um momento de muita alegria a obra, que já passou por vários países, estar agora sendo exibida em seu território.

“Esse é um filme que foi feito com as mãos de muita gente da juventude acreana, nos bairros de Rio Branco. É algo evolutivo para a cidade, é muito importante que todos venham e continuem assistindo”, destacou.

A pré-estreia também contou com a participação do deputado, Edvaldo Magalhães e do presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Minoru Kinpara.