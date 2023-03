No Acre, entregador de bike chora ao ganhar cesta básica e botija de gás em serviço

Um acontecimento inusitado emocionou o entregador Elisandro Siqueira da Silva, de 33 anos, na noite dessa segunda-feira, 21, na capital acreana. Era por volta de 21 horas quando recebeu mais um chamado para fazer entrega de delivery com sua bicicleta e foi agraciado com o presente de um desconhecido.

“Estava indo deixar uma entrega com destino ao bairro Jardim de Alah e em frente a AABB fui surpreendido por um senhor em uma caminhonete. Me parou no sinal e me perguntou como estavam as entregas”. Elisandro respondeu que estava devagar. “Ele me deu uma quantia em dinheiro”.

O entregador conta que ficou sem reação e chorou muito. Com o que recebeu, comprou alimento e uma botija de gás. “Ao chegar em casa fui contar quanto tinha ganhado e até agora estou sem palavras. Quero agradecer a Deus por ter enviado este anjo para me abençoar”, relatou.

Por meio das redes sociais, ele publicou o resultado do presente que ganhou. “Que Deus venha derramar chuvas de bênçãos sobre sua vida. Muito obrigado”, concluiu.